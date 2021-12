Rencontre avec Franck Finance-Madureira

Rencontre du mercredi 5 février 2020, en partenariat avec le festival "Des Images Aux Mots".

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le festival Des Images Aux Mots (DIAM) a été créé en 2007, à une époque où voir un long métrage ou n’importe quelle œuvre cinématographique sur la thématique LGBTQI était une exception ou alors frôlait la caricature. Partis de ce constat, les fondateurs ont voulu donner de la visibilité aux œuvres et leur donner accès à un public demandeur. C’est aussi une façon de militer pour l’égalité des droits et de lutter contre les LGBTQIphobies par le média du cinéma. Treize ans plus tard, le festival a grandi, tissé des partenariats et garde toujours la même passion du cinéma, le même engagement pour la visibilité des personnes LGBTQI dans la culture. L’objectif de cette 13e édition est de permettre la rencontre, les rencontres, car c’est une des façons de sortir des préjugés, des phobies.

Formé à l’IUT de journalisme de Tours, Franck Finance-Madureira, passionné d’audiovisuel a travaillé pendant de nombreuses années dans la communication sur l’organisation d’événements et la création d’images, et s’est chargé pendant un an de la communication de l’association Act Up Paris, en travaillant notamment sur une collection de courts métrages, « Femmes et Vih », coproduite par Arte. Aujourd’hui journaliste cinéma, notamment pour le site Komitid, et fondateur et rédacteur en chef du site FrenchMania, Franck Finance-Madureira a créé en 2010 la Queer Palm, un prix pour récompenser les films sélectionnés au Festival de Cannes qui traitent des questions LGBT .

Captation par Axel Urdy.