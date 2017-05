Rencontre avec Hiam Abbass

Ciné-Palestine

Hiam Abbass est née à Nazareth et a grandi dans un village palestinien au nord de la Galilée. Elle commence le théâtre à l’âge de 10 ans, étudie la photographie à Haïfa avant de collaborer en tant que comédienne avec le théâtre El-Hakawati de Jérusalem. En 1987, elle s’installe à Paris et démarre une carrière d’actrice. Depuis, elle s’est s’illustrée dans des films comme Satin rouge de Raja Amari, La Fiancée syrienne de Eran Riklis, Paradise Now de Hani Abu Asaad ou Free Zone de Amos Gitaï. Parallèlement, elle réalise les courts métrages Le Pain (2000) et La Danse éternelle (2003) et travaille comme coach d’acteurs sur les films Babel de Alejandro González Iñárritu et Munich de Steven Spielberg. En 2012, elle met en scène son premier long, Héritage.