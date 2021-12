Rencontre avec Idir Serghine

L’ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de s’emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités d’exposition et d’accès aux programmateurs et spectateurs. Ils ont très tôt affirmé leur souhait d’aller échanger avec les publics et revendiqué l’inscription du cinéma indépendant dans l’action culturelle de proximité.

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un marché cinématographique où les 10 premiers films occupent chaque semaine 93% des écrans, les cinéastes de l’ACID soutiennent et accompagnent chaque année une vingtaine de nouveaux longs métrages réalisés par d’autres cinéastes, français ou internationaux. Choisir ces films, c’est pour eux se poser la question du renouvellement et de la pluralité des regards en donnant de la visibilité à des œuvres insuffisamment diffusées, et en proposant une alternative à l’hyperconcentration et au regard unique.

Idir Serghine, cinéaste de co-président de l’ACID, est venu le 4 février 2020 pour une rencontre autour du cinéma indépendant et de ces « nouveaux excentrés du cinéma français ».

Idir Serghine suit d’abord des études de philosophie puis s’essaie quelques temps au journalisme. Multipliant les expériences professionnelles (script-doctoring, éducation à l’image, etc..), il réalise plusieurs moyens métrages de fiction sélectionnés dans divers festivals et diffusés sur les chaînes nationales (FRANCE 2, TV5). En 2018, creusant sa passion pour les récits, il tient une chronique au sein du mensuel SOFILM sur les blockbusters. La même année, il termine son nouveau moyen métrage Cross. Acheté par ARTE, le film est primé au festival du cinéma de Brive. Co-président de l’ACID, il développe aujourd’hui de nombreux projets.». Idir Serghine suit d’abord des études de philosophie puis s’essaie quelques temps au journalisme. Multipliant les expériences professionnelles (script-doctoring, éducation à l’image, etc..), il réalise plusieurs moyens métrages de fiction sélectionnés dans divers festivals et diffusés sur les chaînes nationales (FRANCE 2, TV5). En 2018, creusant sa passion pour les récits, il tient une chronique au sein du mensuel SOFILM sur les blockbusters. La même année, il termine son nouveau moyen métrage Cross. Acheté par ARTE, le film est primé au festival du cinéma de Brive. Co-président de l’ACID, il développe aujourd’hui de nombreux projet

Captation par Axel Urdy.