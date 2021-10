Rencontre avec Jean-François Caissy

« Mon but, c’est de créer une série de documentaires sur cinq étapes : la vieillesse, l’adolescence, les jeunes adultes, la petite enfance et l’âge de raison des 40-60 ans. »

Originaire du village de Carleton-sur-Mer au Québec, photographe de formation, Jean-François Caissy œuvre en tant qu’artiste indépendant dans le domaine du cinéma et des arts visuels. Après la réalisation d’une poignée de courts métrages (Coloc à taire, De gauche à gauche, Julien et La Campagne) il débute dans le long métrage avec le documentaire La Saison des amours (2005), puis il réalise La Belle Visite (2009), qui lui vaut une première reconnaissance internationale en étant sélectionné dans bon nombre de festivals à travers le monde. La Marche à suivre (2014), son troisième long métrage documentaire, fut présenté en première mondiale à la 64e Berlinale pour ensuite remporter le World Pulse Award du meilleur documentaire au festival Indie Lisboa au Portugal, avant d’être présenté au MoMA de New York. Parallèlement à sa carrière de cinéaste, Jean-François Caissy poursuit également une pratique en arts visuels. Son installation vidéo Derby (2011) est présentée au Centre Clark de Montréal ainsi qu’à l’Anthology Film Archives de New York. Plus récemment, Exposition Agricole, autre installation vidéo de l’artiste, a été exposée à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Son dernier film, Premières armes (2018), lui vaut une troisième invitation à la Berlinale. Il s’agit d’une production de l’Office national du film du Canada.

Rencontre du 16 mai 2019, à la Cinémathèque de Toulouse