Rencontre avec Jean-Paul Civeyrac et Marie Vermillard

Carte blanche à Jean-Paul Civeyrac, accompagné de sa marraine de cinéma, Marie Vermillard : quand un romantique rencontre une impressionniste, à l’occasion du troisième week-end ACID à la Cinémathèque de Toulouse. Captation : Clémentine Carrié

• Crédits : Franck Alix

Jean-Paul Civeyrac, dernier romantique. Lauréat du Prix Jean Vigo 2003 (Toutes ces belles promesses), deux fois Grand prix du Festival de Belfort, en 1999 (Les Solitaires) et en 2001 (Fantômes), habitué de la Croisette (La Vie selon Luc en compétition officielle au Festival de Cannes 1991 et Des filles en noir à la Quinzaine des Réalisateurs en 2010), directeur du département réalisation de la FEMIS de 2000 à 2010, Jean-Paul Civeyrac n’est pas un nouveau venu dans le monde du cinéma. Mais son cinéma a toujours quelque chose de neuf, de mélancolique, d’enragé, de surnaturel. Il présente dans cette rencontre deux de ses films – Mon amie Victoria et Des filles en noir -, ainsi qu’une carte blanche de deux films en écho à son cinéma : L’Homme qui aimait les femmes et Les enfants terribles. Il est accompagné par Marie Vermillard, cinéaste impressionniste au parcours impressionnant, de l’assistance sociale au cinéma en passant par l’architecture. Elle présente Lila Lili, son premier long métrage.