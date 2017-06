Le 19 avril 2017 à la Cinémathèque de Toulouse

Itinéraire d’un cinéaste frondeur et fonceur. Ami de Polanski, avec qui il a partagé les bancs de la fameuse école de Lodz sur les conseils de Wajda, Skolimowski est un des mousquetaires du Nouveau Cinéma polonais né dans les années 1960. Un cinéaste insoumis qui nous donne un cinéma physique et viscéral, rencontre des fulgurances de la boxe et du jazz.