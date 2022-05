Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Rencontre avec Matías Piñeiro, en présence d’Olivia Cooper-Hadjian (critique aux Cahiers du cinéma)

« Le monde entier est un théâtre, où tous – les hommes, les femmes – sont de simples acteurs. Ils y ont leurs entrées, leurs sorties… » Cette fameuse maxime nous a été transmise par Shakespeare dans sa pièce Comme il vous plaira. En ces temps de plus en plus troublés, elle n’a jamais été autant d’actualité. Avec un rythme frénétique et une grande finesse, les films de Matías Piñeiro virevoltent autour de l’intuition du célèbre dramaturge anglais. Une dizaine d’années ont suffi au jeune cinéaste argentin pour qu’il se distingue comme une des voix les plus remarquables du cinéma contemporain.

Rencontre du mardi 29 mars 2022 - à l'occasion du festival Cinélatino

Captation par Tom Orliaguet.