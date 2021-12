Rencontre avec Nacho Vigalondo

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En une poignée de longs métrages – Cronocrímenes (2007), Extraterrestre (2011), Open Windows (2014) et Colossal (2016) – et tout autant de courts et de participations à des séries télé, Nacho Vigalondo s’est imposé comme un des cinéastes espagnols les plus originaux de la dernière décennie, revisitant le cinéma de genre – jouant des genres du cinéma devrions-nous plutôt dire – comme un enfant se racontant des histoires d’adulte avec ses dinosaures en plastique. Pétri d’un humour décalé et d’une cinéphilie qui ne se prend pas au sérieux, son univers est un joyeux capharnaüm où le slasher peut tourner à la comédie noire, le film d’invasion extraterrestre au vaudeville et la comédie romantique au film de monstre géant. Rencontre avec un cinéaste se partageant entre l’Espagne et les États-Unis.

Nacho Vigalondo, réalisateur, est venu présenter samedi 02 octobre 2021 trois de ses films : Timecrimes, Extraterrestre et Colossal

Captation par Lilou Negre-Pullel.