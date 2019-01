Rencontre avec Olivier Babinet et Émilie Brisavoine, réalisateurs et membres de l'ACID

L'ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de s'emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités d'exposition et d'accès aux programmateurs et spectateurs. Ils ont très tôt affirmé leur souhait d'aller échanger avec les publics et revendiqué l'inscription du cinéma indépendant dans l'action culturelle de proximité. Sa particularité est d’être une association de cinéastes qui soutiennent d’autres cinéastes. Autant dire que le regard est aussi précis qu’exigeant. Et, effectivement, c’est le cinéma contemporain le plus novateur que l’on découvre à travers son catalogue.

Olivier Babinet : son premier long-métrage « Robert Mitchum est mort », coréalisé avec le photographe Fred Kihn, est projeté au 63e festival de Cannes à l’ACID. Olivier Babinet travaille pendant deux années avec des collégiens d’Aulnay-sous-Bois. Cette collaboration a abouti à la réalisation par ces adolescents de 8 courts-métrages fantastiques et de science-fiction Au total, quatre ans en immersion dans les cités les plus défavorisées du territoire et un documentaire, « Swagger », salué par la critique et le public

Émilie Brisavoine : réalisatrice de « Pauline s’arrache », un premier long métrage tenant à la fois de la chronique familiale, du film d’émancipation et de la comédie de mœurs. Elle est la marraine d’Olivier Babinet au sein de l’ACID.

Rencontre le mercredi 21 février 2018