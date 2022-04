Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ciné-Palestine Toulouse Occitanie 2022 - Rencontre avec Raed Andoni

Comme chaque année, la Cinémathèque de Toulouse s’associe au festival Ciné-Palestine Toulouse Occitanie, dont la 8e édition présentera trente-cinq films – courts et longs métrages, documentaires et fictions – qui nous entraîneront de la violence de l’occupation à la fable amoureuse, du réalisme au conte, de l’absence à soi à la belle rage des femmes.

L’occasion de rencontrer, à la Cinémathèque, le producteur et cinéaste palestinien (également membre de l’ACID – voir page 18) Raed Andoni, auteur de deux films absolument remarquables.

Autodidacte, producteur (cofondateur de Dar Films, société de production indépendante basée à Ramallah) avant de devenir réalisateur, Raed Andoni crée avec ses films, à la fois documentaires et fictions, les conditions d’une réappropriation de la parole et de l’identité palestinienne. Avec Fix Me il filme avec humour sa propre thérapie. Avec Ghost Hunting, véritable expérience sensorielle, il recrée avec d’anciens prisonniers un centre de détention israélien (dans lequel il a lui-même été enfermé), faisant du plateau un dispositif d’analyse des traumas de la captivité.

Ou, si vous connaissez la série En traitement (série d’origine israélienne), vous découvrirez ici la thérapie à la palestinienne. De quoi sortir de votre divan.

• Crédits : Jean-Jacques Ader

Rencontre du 11 mars 2022, à l'occasion de Ciné-Palestine Toulouse-Occitanie 8ème édition.

Captation par Tom Orliaguet.