Rencontre avec Serge Bromberg

L’affaire remonte à 1969. Un soir, Serge Bromberg a 8 ans quand son père rentre à la maison avec un projecteur et un film Super-8, Charlot au music-hall. C’est le début d’une passion intense pour le cinéma ancien dont Serge Bromberg ne démord toujours pas.

En 1985, suivant cette passion, il crée sa société, Lobster Films, et entraîne son comparse Éric Lange dans la quête du Graal. Aujourd’hui, grâce au travail de recherche de ces deux fanatiques des vieilles bobines et au rachat d’importants catalogues français et américains, la collection Lobster compte près de 50 000 films rares, inédits, étonnants ou classiques, en noir et blanc et en couleurs.

Très vite, Lobster a dû développer des compétences dans le domaine de la restauration pour préserver les œuvres de sa propre collection. En 1989, Gaumont demande à Lobster de restaurer le son du chef-d’œuvre de Jean Vigo, L’Atalante. Suit, en 1990, la restauration du son des Enfants du paradis, supervisée par Marcel Carné lui-même. Depuis, ce savoir-faire est régulièrement mis au service de sociétés privées ou de cinémathèques dans le but de redonner vie aux trésors du cinéma, faisant aujourd’hui de Lobster un acteur majeur de la restauration de films.

Rencontre du 13 novembre 2019, dans le cadre du festival « Histoires de cinéma » à la Cinémathèque de Toulouse