Rencontre avec Yves-Marie Mahé et Julien Lahmi

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rencontre avec Yves-Marie Mahé, membre du Collectif Jeune Cinéma, et Julien Lahmi, directeur du Mashup Film Festival.

Mashup, remix d'images

Entre le détournement et le found footage, une nouvelle pratique qui s’est développée sur internet. Entre la blague potache de fans de films et la création, en mode sampling, de films de fans. De l’usage de films et de figures du cinéma devenues des objets de pop culture, à la fois iconolâtre et iconoclaste, comme Andy Warhol recyclait la notion d’icône dans ses sérigraphies. Pop, fun, et avant tout ludique, quand les amateurs de cinéma s’amusent de leur culture.

Question de dénomination. On entend aujourd’hui plus facilement parler de mashup que de found footage. On parle pourtant de deux approches consistant à créer une nouvelle œuvre à partir d’éléments provenant de différentes sources préexistantes. Deux approches différentes malgré leurs points communs ? Ou l’une découlant de l’autre ? Ou bien parle-t-on de la même chose sous deux appellations différentes ? Convergences et divergences… Pour démêler l’écheveau et y voir plus clair, rencontre-discussion avec deux praticiens représentant chacune des deux approches.

Rencontre du dimanche 14 novembre 2021 dans le cadre du festival "Histoires de Cinéma 5".

Captation par Tom Orliaguet.