Rencontre de Robert Guédiguian à Agnès Jaoui

Rencontre avec Agnès Jaoui et Robert Guédiguian

Agnès Jaoui - actrice, scénariste et réalisatrice - est la toute nouvelle présidente de la Cinémathèque de Toulouse. Elue pour trois ans le 14 décembre dernier, elle succède à Robert Guédiguian, président de l'association depuis juin 2016.

Ils n’ont jamais travaillé ensemble et ont pourtant beaucoup en commun. Ils écrivent et réalisent tous les deux. Ils ont tous les deux la même exigence dans leurs choix professionnels et le même engagement dans leur travail d’artistes.

Une soirée avec le public toulousain pour souhaiter la bienvenue à Agnès Jaoui et remercier Robert Guédiguian de nous avoir accompagnés pendant ces cinq dernières années. Un passage de relais en somme entre deux grandes personnalités du cinéma que la Cinémathèque est heureuse de réunir en toute complicité

Rencontre du mercredi 12 janvier 2022.

Captation par Tom Orliague