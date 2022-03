Rencontre-projection avec Cécile Fontaine et Emmanuel Lefrant

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Found Footage, Le cinéma sans caméra

Ou de l’art d’interroger le sens du cinéma et de le réinventer à partir de lui-même. Démembrer des films pour recréer du cinéma, à la manière dont Frankenstein donnait vie à sa créature à partir d’éléments récupérés sur différents cadavres. Opérer à même le support film, sur les émulsions, grattées, décollées, replacées, magnifiant ses altérations physiques, comme un chirurgien esthétique pratiquerait un lifting d’où le beau surgit de la détérioration. Quand l’art défie la culture.

Cécile Fontaine (née en 1957 dans le sud de la France) a grandi sur l’île de La Réunion avant de suivre des études d’art en France (1975-1979) et à Boston (1980-1986), où elle commence à faire des films en 1982 suite à un cours du soir au Massachusetts College of Art, puis comme élève à plein temps à l’école du Museum of Fine Arts, section cinéma. Revenue en France en 1986, elle vit depuis à Paris, enseignant l’art à plein temps dans une école primaire et réalisant des films.

Cécile Fontaine a construit depuis le début des années 1980 un corpus de plus de cinquante films. Son œuvre témoigne d’une des pratiques les plus singulières dans la constellation du cinéma expérimental : le film conçu comme collage – à la fois pictural et cinématographique. Elle envisage le cinéma comme un support travaillé dans sa matérialité, un réservoir d’images extraites de leur lieu d’origine, qu’elle manipule et détourne selon d’autres associations formelles et/ou sémantiques.

Emmanuel Lefrant vit et travaille à Paris où il réalise des films dans un contexte d’autoproduction, exclusivement en cinéma argentique. Les films, abstraits ou de paysage, s’attachent à représenter ou révéler un monde invisible, une nature qu’on ne voit pas, au travers des formes secrètes de l’émulsion.

Outre les films qu’il réalise, il a fondé en 2000 avec Nicolas Berthelot, Alexis Constantin et Stéphane Courcy le collectif Nominoë avec lequel il a créé des performances qui ont été jouées dans de nombreux lieux, parmi lesquels le Centre Pompidou, la Fondation Serralvès (Porto) ou encore le Festival international de Rotterdam (IFFR).

Emmanuel Lefrant est par ailleurs directeur de Light Cone, association à but non lucratif dont l’objectif est la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental. Dans le cadre de ses missions, Light Cone est notamment chargée de distribuer les films qui lui sont confiés en dépôt afin d’assurer la promotion de ces œuvres et du cinéma expérimental en général. Sa vocation première est de permettre à différentes structures culturelles de diffusion (associations, cinémas, musées, universités, galeries et festivals) de montrer les œuvres de sa collection, si possible sur leur support original.

Une projection, en deux parties, mais aussi une rencontre avec Cécile Fontaine (épaulée pour l’occasion par le cinéaste Emmanuel Lefrant), l’une des artistes les plus brillantes et productives dans la constellation cinéma expérimental. Un parcours à travers l’œuvre d’une cinéaste travaillant exclusivement sur le found footage. Ici, le cinéma s’envisage comme un support travaillé dans sa matérialité. Des gestes précis, des techniques délicates, de nouvelles associations formelles et sémantiques pour des effets aussi radicaux que violents.

Rencontre du vendredi 19 novembre 2021, à l'occasion de la cinquième édition du festival Histoires de Cinéma.

Captation par Tom Orliaguet.