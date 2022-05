Rencontre Retour d'ACID (30 ans)

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Rencontre avec Sébastien Betbeder et Stéphane Batut

Pour fêter cet anniversaire et revenir sur ces trente ans d’activités et de militantisme, nous avons reçu Sébastien Betbeder - cinéaste capable de déphaser les pôles, Nord et emploi, de brancher la fiction sur le documentaire avec un humour de bandes dessinées indépendantes – et Stéphane Batut – célèbre directeur de casting qui, avec son premier long métrage, un Orphée romantique, rendait au fantastique sa réalité poétique. Deux cinéastes de la géographie des sentiments, qui bougent les frontières et transforment les espaces en plages de temps regagnées.

Rencontre du mercredi 09 mars 2022.

Captation par Tom Orliaguet.