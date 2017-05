Stanley Kubrick : "Chez moi la folie est très contrôlée !"

Ses films ont attiré les foules, divisé la critique, stimulé les autres artistes. Si Kubrick est resté jusqu’à sa mort un créateur secret et mystérieux, Michel Ciment, confident de trente ans du réalisateur, nous raconte l’homme et ses mystères.

Stanley Kubrick, plus qu'aucun autre cinéaste contemporain, a su projeter sur les écrans l'imaginaire de ce temps : de "Lolita" à "Eyes Wide Shut", de "l'Ultime Razzia" à "Shining", de "Dr Folamour" à "Orange mécanique", de "2001, l'Odyssée de l'espace" à "Barry Lyndon", des "Sentiers de la gloire" à "Full Metal Jacket", ses films ont attiré les foules, divisé la critique, stimulé ses confrères et les autres artistes. Son cinéma se révèle unique dans sa diversité, ne se réduit à aucune formule, et Kubrick lui-même, malgré sa gloire, est resté jusqu'à sa mort un créateur secret et mystérieux. Plus maintenant, grâce à Michel Ciment, l’un des rares journalistes à avoir pu échanger avec Stanley Kubrick.

Une conférence enregistrée en juin 2015.

Michel Ciment, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont un incontournable "Kubrick", critique internationalement reconnu, notamment par les réalisateurs eux-mêmes, auteur de documentaires sur Elia Kazan, Billy Wilder et Joseph L. Mankiewicz, professeur émérite.