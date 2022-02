TAT Story - Rencontre avec David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



À l’occasion des 20 ans du studio d’animation toulousain, rencontre avec les trois fondateurs de TAT productions : David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti.

L’histoire commence dans un collège des Pyrénées-Orientales. Trois jeunes adolescents qui se retrouvent autour de leur passion pour le cinéma, surtout quand il est fantastique avec des effets spéciaux qui décoiffent. Ils s’appellent David Alaux, Éric et Jean-François Tosti. Et ils se sont pris Jason et les Argonautes en pleine poire. La scène des squelettes réalisée par Ray Harryhausen. Vous vous souvenez ? Vous aussi elle vous avait impressionnés à cet âge-là (quelle que soit votre génération). La différence, c’est qu’eux ils voulaient comprendre comment Harryhausen avait fait pour animer des squelettes – Harry Potter n’avait pas encore vu le jour et la baguette numérique restait à inventer. Comprendre et reproduire. (À ce stade de l’histoire il faut savoir que, si leurs films débordent d’imagination, les TAT sont d’abord des scientifiques). Et ils ont compris, et ils ont reproduit. De la pâte à modeler en stop motion avec la caméra Super 8 empruntée aux parents. Dans le garage. Inventant leurs propres moyens de raconter les histoires qu’ils imaginaient.

Et puis c’est la fac, Toulouse. Les Super 8 abandonnés au fond du garage. Mais pas le cinéma. En masse, boulimique. Du cinéma de genre. En VHS. Et le vidéoclub qui devient un point de ralliement. Y traînent aussi les étudiants en cinéma de l’ESAV. Rencontres. Émulation. Et très vite ils commencent à réaliser les effets spéciaux de films tournés par cette nouvelle génération sortant de l’école. Et très vite ils réalisent leur premier film, Mon copain ?, un court métrage autoproduit avec le soutien du gérant du ciné-club. Le film cartonne en festivals. Alors pourquoi ne pas aller plus loin ? On est en 2000. Les trois amis créent leur propre boîte de production : TAT (Tosti Alaux Tosti). Quant à la suite de l’histoire, ils vous la raconteront eux-mêmes au cours de cette rétrospective fêtant leurs vingt ans. Coulisses, secrets, projets en cours et à venir…

Sachez seulement, pour ceux qui n’auraient jamais entendu parler des As de la jungle et seraient passés à côté de Terra Willy, qu’aujourd’hui TAT (employant plus de cent personnes, toujours à Toulouse) est devenu un des studios de cinéma d’animation les plus côtés internationalement, un fleuron de la production régionale et nationale, récompensé d’un Emmy Award. Ce qui fait leur force : une technique irréprochable et toujours innovante (ils sont les premiers à avoir utilisé un appareil photo numérique pour faire du stop motion à reporter sur de la pellicule). Et surtout un esprit décalé, tel qu’on l’a connu dans les premiers Pixar, qui fait que leurs films s’adressent autant aux parents qu’ils amusent les enfants. Leur histoire a déjà 20 ans, mais ce sont surtout 20 ans d’histoires pour tous les publics, 20 ans d’histoires dont on ne se lasse pas.

Rencontre du mardi 19 octobre 2021.

Captation par Tom Orliaguet.