Weekend ACID

Rencontre avec Fabianny Deschamps et Régis Sauder

• Crédits : © Franck Alix

Retour sur la rencontre avec Fabianny Deschamps qui, en deux longs métrages – New Territories et Isola –, a imposé une fascinante approche fantastique du réel. À la fois documentaire dans le factuel de ses sujets (le marché de la mort dans New Territories et la condition des migrants dans Isola), fiction dans sa trame narrative (récit mené par une voix off intimiste) et art vidéo dans le montage et l’usage du son, ses films sont d’une époustouflante créativité. Elle invente un nouveau territoire cinématographique où la fiction vient brouiller le réel et vice versa ; où le visible et le non-visible se côtoient comme les fantômes hantent le monde des vivants.

Accompagnée de Régis Sauder, un de ses parrains au sein de l’ACID et auteur des deux documentaires très remarqués Nous, princesses de Clèves – accompagnant les attachants élèves d’un lycée des quartiers populaires de Marseille l’année de leur bac – et Être là – plongée prenante au sein du personnel soignant de la maison d’arrêt des Baumettes.