Alors que la vie s’allonge et que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans la société, pourquoi et comment faut-il changer nos représentations de la vieillesse ? Une occasion de s’épanouir encore ?

“On ne meurt pas de vieillesse, on vieillit de mourir.” Jean-Paul Sartre

De nos jours, le vieillissement pathologique est statistiquement minoritaire, mais la retraite est perçue comme une pré-sortie de la vie. Refusant de se voir mis au repos aux marges de la société, nombreux sont les retraités qui préfèrent y voir une nouvelle étape dans leur vie.

Un débat enregistré en 2015.

Pierre Diarra, anthropologue des religions

Véronique Dufief, maître de conférence en littérature française, auteur de "Bonjour vieillesse" aux Editions Salvator

Bertrand Quentin, philosophe, Université Paris-Est, Marne-la-Vallée.