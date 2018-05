Capter l’attention à tout prix ?

Sa captation est même devenue un enjeu économique majeur pour les médias. Quelle est l’incidence de cette course effrénée à l’attention, sur la qualité de l’information ? Buzz, fake-news, info-obésité, comment ces phénomènes bouleversent-ils notre rapport à l’information ? Devons-nous nous alarmer de ces nouvelles tendances ? Quels défis pour les médias de demain ?

En présence d’Yves Citton, professeur de littérature et médias, Eric Fottorino, cofondateur et directeur de Le 1, Julien Goetz, journaliste et co-réalisateur de Datagueule et Gemma Serrano, théologienne à la Faculté Notre-Dame et directrice du département Humanisme numérique au Collège des Bernardins.

Débat animé par Antoine Bellier, journaliste à RCF.