Chrétien et moderne : la tentation du repli ?

Nous sommes passés d’un christianisme par héritage et par conformité sociale à un christianisme par choix. Comment vivre sa foi de manière libre et décomplexée ? Comment ne pas tomber dans le piège de la revendication identitaire ?

A la fois dénigrés et courtisés lors des élections présidentielles, comment les catholiques peuvent-ils traduire leurs valeurs en engagement? Comment se débarrasser de l’étiquette de bigot et endosser le rôle d’acteur du bien commun ? Quelle est la place des chrétiens dans un monde qui ne les attend plus ?

Débat enregistré en mai 2017

Débat animé par Aurélie Godefroy

Avec :

Noëlle Benoist, étudiante à l’ESSEC et présidente de la Communauté Chrétienne de l’ESSEC

Thierry Bizot, producteur télévision et cinéma, auteur

Philippe d’Iribarne, sociologue, directeur de recherche au CNRS

Erwan Le Morhedec, avocat et blogueur de Koztoujours