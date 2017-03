Corruption : comment la politique peut-elle dire non ?

La corruption s’est invitée, une nouvelle fois, en cette période électorale. Un même schéma semble se répéter inlassablement ; on s’indigne, parfois on punit, on oublie, puis la corruption resurgit. Est-elle donc inhérente à notre système politique, est-elle un de ses avatars ?

La corruption fait-elle partie de la nature humaine ? La jeunesse de la société peut-elle encore avoir confiance en la République ? Comment mettre enfin un terme à la corruption ? La mobilisation citoyenne ne serait-elle la meilleure façon de soigner ce mal endémique ?

Débat enregistré en décembre 2014.

Avec :

Antoine Garapon, magistrat

Adrien Roux, doctorant, chargé d'enseignements en droit pénal et criminologie, Université Aix-Marseille

Antoine Peillon, grand reporter à La Croix, auteur de Corruption ; Nous sommes tous responsables (Seuil, 2014)