Dialogue social en France : Le conflit, un outil inhérent au compromis ?

Le code du travail fera l’objet de la première réforme marquante du quinquennat. Patronat et syndicats vont-ils parvenir à co-construire un dialogue social vertueux ? Ou retrouverons-nous devant une impasse de laquelle colère et résignation sortiront vainqueur ?

Rétrospectivement, c’est en 1864 que la France légalise la grève, donc le conflit, avec la loi Ollivier. Il faut attendre 20 ans et la loi Waldeck Rousseau en 1884 pour la légalisation de l’organisation sociale. On a donc légalisé le conflit avant de légaliser les moyens de les résoudre. Les relations sociales à la française sont-elles donc condamnées à des positions conflictuelles ? Quels sont les enjeux d’un dialogue social entre patronat et syndicats réussi ?

Débat enregistré en mai 2017

Le débat est animé par David Abiker

Avec :

Jean-Paul Bailly, ancien PDG de la RATP et Président d’honneur de La Poste

Luc Bérille, secrétaire Général de l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes)

Jean-Marc Le Gall, docteur en Sciences économiques