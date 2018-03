L’intelligence est-elle cognitive, corporelle, émotionnelle ou algorithmique ?

À la fois source de fantasmes et d’inquiétude, d’enthousiasme et d’effroi, la généralisation de systèmes utilisant l’intelligence artificielle nous interroge sur le sens et la nature de l’intelligence elle-même.

Depuis quelques années l’intelligence dite "artificielle" connait un engouement médiatique impressionnant. À la fois source de fantasmes et d’inquiétude, d’enthousiasme et d’effroi, la généralisation de systèmes utilisant l’intelligence artificielle nous interroge sur le sens et la nature de l’intelligence elle-même. Mais l’intelligence est-elle réellement applicable à un système informatique ? Peut-on mettre sur le même plan pensée humaine et calcul informatique ? L'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'intelligence humaine ?

Un débat enregistré en mars 2018.

Evelyne Heyer, anthropologue et généticienne

Charles Ollion, chercheur à Heuritech

Gemma Serrano, théologienne.