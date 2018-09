Le dialogue entre science et foi

Science et foi sont souvent présentées comme inconciliables... Mais ne peut-on pas éclairer cette opposition ? Plutôt que d’expliquer définitivement notre monde, science et foi n’ont-elles pas pour mission commune de l’éclaircir, pas à pas, à mesure que l’homme explore ses limites ?

Science et foi sont souvent présentées comme inconciliables : la première propriétaire du monopole de la vérité se construirait et s’approfondirait à la lumière de la raison tandis que la seconde ne tiendrait qu’à la simple croyance, irrationnelle et privée de fondements solides. Mais, par la recherche théologique, la foi ne se définit-elle pas, elle aussi, par une approche rationnelle des données qui la constituent ? A l’inverse, la connaissance du monde et de l’homme peut-elle se réduire à l’approche scientifique ? Plutôt que d’expliquer définitivement notre monde, science et foi n’ont-elles pas pour mission commune de l’éclaircir, pas à pas, à mesure que l’homme explore ses limites ?

Un débat entre :