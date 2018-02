Le progrès face aux inégalités

Dans un monde à plusieurs vitesses le progrès peut-il être accessible à tous ? Est-ce que le progrès écrase, exclue ? La course effrénée à la croissance et à l’innovation est-elle synonyme du creusement des inégalités ?

On limite trop souvent le progrès à sa dimension matérielle. C’est oublier qu’il doit aussi être entendu comme l’accès au bien-être et à la prospérité pour le plus grand nombre. La dimension sociale du progrès est essentielle.

Comment pouvons-nous agir à l’échelle internationale, nationale et personnelle pour réduire les écarts de développement et les inégalités ? Peut-on tendre vers un système plus inclusif ? Vers une finance plus responsable ? A l’heure où les préoccupations écologiques rythment notre quotidien, le système est-il encore soutenable ?

Bertrand Badré (ancien directeur général de la Banque mondiale), Jean-Hervé Lorenzi (président du cercle des économistes) et Patrick Viveret (philosophe et essayiste) nous apportent leur éclairage sur ces questions.