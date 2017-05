Médias, politiques : où est passé le bien commun ?

Peut-on encore partager des choses en commun ? Quels sont les problèmes soulevés par ce repli sur soi-même ? Quel rôle sont appelés à jouer les journalistes et les pouvoirs publics face à la fragmentation de l’information et la prise de pouvoir par les réseaux sociaux ?

• Crédits : Morsa Images - Getty

Connecté en permanence, engagé, le public a partout pris le contrôle de sa consommation d’information : comme avec les ""playlists" musicales individuelles, nous lisons, écoutons et regardons hors des temporalités collectives traditionnelles. Personnalisées, sur mesure, choisies, triées, "algorithmées", nos informations n’ont plus grand chose à voir avec celles des autres. Est-ce simplement le modèle "one to many" indifférencié qui s’essouffle, "l’illusion de l’entre-nous" portée par le journal de 20h qui se dissipe ou sommes-nous réellement en train de créer des mondes parallèles ? Quand il y a tant d’expériences différentes possibles, partager des choses en commun devient plus compliqué. A l’ère de la personnalisation le média de masse peut-il encore exister et jouer son rôle de synchronisateur social ?

L'information médiatisée n'est pas la réalité, mais l'image de la réalité qui passe par une série de médiations. Louis Quéré

Un débat enregistré en novembre 2016.

Pierre C. Bélanger, professeur en communication, Université d'Ottawa

Brian Myles, journaliste, directeur du journal "Le Devoir"

Eric Scherer, directeur de la prospective et de la stratégie numérique de France Télévisions

Gemma Serrano, co-directeur du département "Famille et Education ", professeur de théologie à la Faculté Notre-Dame.