Pourquoi faut-il voir la fragilité comme une force ?

Dans une société où règnent compétitivité, performance et puissance, la fragilité n’est pas de mise. Or le déni de fragilité amoindrit notre fraternité et la considérer élargirait notre humanité. Accepter sa fragilité c’est accepter celles des autres, mais comment s’ouvrir à notre propre fragilité ?

• Crédits : Vanya Dudumova / EyeEm - Getty

N’est-elle pas une ressource de vivre ensemble, une condition à la fraternité ? Est-ce qu’elle n’est pas la preuve que nous avons besoin les uns des autres ?

Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Lao-Tseu

Un débat enregistré en mars 2017.

Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de "La Croix"

Alexandre Bordes, personne accueillie chez Simon de Cyrène

Stephan Posner, directeur de l’Arche en France

Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroports de Paris

Patrick Viveret, philosophe.