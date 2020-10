Que nous enseigne l'art ?

Les artistes et connaisseurs de l’art l’affirment inlassablement : rien de moins que ces matières parfaitement sérieuses que sont la vérité, le bien et le mal, le sens de l’histoire, l’humain, la vie… Et pour vous ?

L’art, dit-on, est fait pour le pur plaisir. Il n’a donc rien à nous dire et encore moins à nous apprendre. Il n’est que l’expression de la subjectivité de l’artiste. Ces affirmations sont fausses. Le contraire doit même être soutenu et peut être démontré. En réalité l’art n’est pas tant que cela une partie de plaisir et son rôle a toujours été et demeure de montrer la réalité, d’en dévoiler la vérité, d’éduquer le regard. Bref l’art ne cesse de nous enseigner. Et que nous enseigne-t-il ? Les artistes et connaisseurs de l’art l’affirment inlassablement : rien de moins que ces matières parfaitement sérieuses que sont la vérité, le bien et le mal, le sens de l’histoire, l’humain, la vie…

L'art suggère, n'impose pas, ouvre des chemins en chacun, nous permet de penser hors du langage. Au-delà de l’esthétique, que peut nous apporter l’art ?

Une conférence enregistrée en juin 2012.

Alain Berland, commissaire et critique indépendant

Bernard Marcadé, critique et historien d’art

Tania Mouraud, artiste plasticienne.

