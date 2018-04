Quel sens voulons-nous donner au progrès?

Au-delà des avancées techniques et technologiques, comment pouvons-nous consacrer un progrès proprement humain ? Progresser n’est-ce finalement pas permettre au plus grand nombre d’accéder à une vie digne et prospère, aider son prochain et abattre les frontières qui nous séparent ?

Trois intervenants d’horizons différents, Jean-Michel Defromont, Francis Wolff et Emmanuel Brochier, un homme de terrain, un philosophe et un universitaire, nous livrent leur vision humaniste du progrès et de l’avenir en nous apportant leur éclairage.