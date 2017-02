Qu’est ce qui se joue dans un débat ?

Violence de la forme, stérilité du fond… Le débat et ses modalités sont la cible de nombreuses critiques. Mais qu’est-ce qui se joue dans le débat ? En quoi l’état dans lequel il se trouve actuellement révèle-t-il les fragilités de la démocratie ?

A l’heure où les débats nous submergent de toutes parts, quel recul et quelle réflexion est-il possible d’avoir ? Comment se réapproprier les enjeux ? Comment exprimer sainement son désaccord en évitant d’imposer son opinion à l’autre ? Peut-on (re)trouver une forme de plaisir dans l’échange, d’amitié que l’on ne connaît plus ?

Un débat enregistré le 31 janvier 2017 au Collège des Bernardins.

Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris

Léonore de Roquefeuil, directrice exécutive de Voxe.org

François Sureau, écrivain et avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat