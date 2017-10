Religion et plaisir sont-ils compatibles ?

Les religions ont toujours su promouvoir et établir des normes et des discours sur le plaisir. Sans même évoquer les bacchanales chères aux Gréco-Romains, le Cantique des cantiques n’est-il pas la preuve que la tradition judéo-chrétienne se saisit pleinement de l’érotisme ? Que dire de la rupture du jeûne du Ramadan chez les Musulmans, l’Aïd el-Fitr, où l’on reçoit sa famille et ses proches dans une ambiance festive et riche en mets ? Les religions parlent des plaisirs de la table, portent un intérêt certain au vin et ne rejettent pas la sexualité. Les impératifs moraux que nécessitent les religions et qui s’appliquent au plaisir entravent-ils celui-ci ?

Un débat enregistré en décembre 2013.

Marion Duvauchel, professeur de lettres et de philosophie

Nicole Jeammet, psychanalyste

Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut

Matthieu Villemot, docteur en philosophie et théologien.