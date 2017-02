Sommes-nous encore capables d’attendre le meilleur pour l’avenir ?

Comment aller au-delà du pessimisme ambiant et des prédictions les plus alarmistes ? Peut-on guérir de cet état post-traumatique oppressant et paralysant ? Comment retrouver "le chemin de l’espérance" dont parlent Stéphane Hessel et Edgar Morin ?

Les crises – écologique, économique, sociale… – que nous vivons actuellement peuvent nous amener à penser que "le monde va mal". Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le monde va-t-il dans un sens unique de l’histoire, courant tout droit à sa perte ?

Un débat enregistré en 2015.

Patrick Clervoy, médecin psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce

Martin Steffens, agrégé de philosophie

Bruno Tertrais, politologue.

Edouard Tétreau, essayiste, président fondateur de Mediafin, société de conseil en stratégie