Sommes-nous terriens ou martiens ?

Les bouleversements écologiques changent l’habitabilité de la Terre. Alors que nous entendons que vivre sur une nouvelle planète serait la réponse, il est particulièrement urgent de repenser nos sociétés. La Terre est la plus puissante des actrices de l’histoire. A quelle condition l’écologie va participer à l’écriture d’une histoire commune ?

Je veux crier que le réchauffement climatique n’est pas une simple crise que le temps effacera. Il conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés. Ne rien faire, c’est accepter une ultime injustice. Un autre monde est d’ores et déjà possible ; il nécessite un état d’esprit universel, une intelligence, une vision et une volonté collectives. Nicolas Hulot, Osons ! Plaidoyer d'un homme libre, Les liens qui libèrent, 2015