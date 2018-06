Transparence, vie privée : le droit de refuser d’être traité par un algorithme

Le renforcement du droit à l’information comme exigence démocratique, a marqué l’avènement d’un véritable impératif moral et politique de transparence. Au règne du secret et de la protection de la sphère privée succède l’ère de la défiance et de l’obligation de vérité, notamment de la part des acteurs de la vie publique. Peut-on concilier quête de transparence et protection de la vie privée, qui est au même titre que le droit d’être informé, un principe démocratique fondamental ? Que penser du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, entré en application le 25 mai 2018 ?

Danièle Bourcier, juriste et directrice de recherche au CNRS, voit en en cette nouvelle initiative, une avancée sans précédent dans la protection de la vie privée des utilisateurs au niveau européen. Le fait que l’Europe se saisisse enfin de cette problématique indique une prise de conscience commune de la dangerosité de la transmission des données personnelles en ligne, et cette volonté de replacer la protection de la vie privée comme une priorité régionale, une valeur commune à tous les Etats membres. Ce règlement est sans précédent en ce qu’il consacre "le droit de refuser d’être traité par un algorithme" et même la possibilité, à travers "la portabilité des données" de récupérer des informations personnelles présentes sur la toile. Cette nouvelle loi permet un "consentement plus éclairé" de la part des utilisateurs.

Le droit semble être le dernier rempart face à la toute-puissance des GAFA, dont l’activité représente une menace importante pour les libertés individuelles et la vie privée des individus. Il faut pourtant, selon Alexis Brézet, directeur des publications du "Figaro", que ce mouvement de droit soit porté directement par l’opinion publique elle-même, pour être pleinement efficace. Une prise de conscience de la dangerosité des GAFA est en train de s’opérer. Pourtant une mobilisation générale est nécessaire pour qu’une limitation des prérogatives de ces géants du web soit effective.

Un débat enregistré en mai 2018.

Danièle Bourcier, juriste et directrice de recherche au CNRS

Alexis Brézet, directeur des rédaction du "Figaro"

Bernard Vatier, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris.