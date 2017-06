L'altruisme est une manifestation naturelle de la bonté humaine dont nous avons tous le potentiel, en dépit des motivations multiples, souvent égoïstes, qui traversent et parfois dominent nos esprits. L’altruisme semble être un facteur déterminant de la qualité de notre existence présente, à venir.

Notre époque est confrontée à de nombreux défis. Comment concilier les impératifs de l’économie, de la recherche du bonheur et du respect de l’environnement ? Ces impératifs correspondent à trois échelles de temps, le court, le moyen et le long termes, auxquelles se superposent trois types d’intérêts : les nôtres, ceux de nos proches et ceux de tous les êtres. L’altruisme est le seul concept qui nous permette de relier naturellement les trois échelles de temps (court, moyen et long termes) en harmonisant leurs exigences. Dans le monde contemporain, l’altruisme est plus que jamais une nécessité, voire une urgence.

L'altruisme, une réponse aux défis de notre temps. Ayons la perspicacité de le reconnaître et l’audace de le dire…

Jean-Paul Delevoye , ancien Président du Conseil économique, social et environnemental

Matthieu Ricard, moine bouddhiste, auteur et photographe

Christophe André, psychiatre et psychothérapeute.

Un débat enregistré en 2013.