Créer, au secours du monde… et de soi

Plus que jamais peut-être, comme au lendemain des grandes barbaries qui ont anéanti l’Europe, "créer" apparait aujourd’hui à la fois difficile et vital. Vital, notamment, pour réenluminer et réenchanter une civilisation en panne et en nécessité d’être re… vitalisée.

Il y a ceux de l’aéronautique, du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et bien d’autres encore, mais il est un secteur tout aussi dévasté par l’épreuve pandémique, et de manière chronique insuffisamment considéré par l’Etat, celui de la culture. Festivals, théâtre, cinéma, concerts… subissent une déflagration. Laquelle n’épargne pas la substantifique moelle de ladite culture : la création artistique. Plus que jamais peut-être, comme au lendemain des grandes barbaries qui ont anéanti l’Europe, "créer" apparait aujourd’hui à la fois difficile et vital. Vital, notamment, pour réenluminer et réenchanter une civilisation en panne et en nécessité d’être re… vitalisée. Karol Beffa est pianiste, compositeur, professeur à Normale Sup, Philippe Torreton est acteur et comédien. Deux immenses créateurs pour "parler création" et mettre cette dernière en perspective de l’indicible époque.

Une conférence enregistrée en octobre 2020, dans le cadre de la 5e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Karol Beffa, pianiste, compositeur, professeur à Normale Sup

Philippe Torreton, comédien et acteur.