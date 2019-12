Crise politique à Hong Kong : l'impasse, et après ?

Les interrogations s'accumulent sur l'avenir proche de l'ancienne colonie britannique. Le dialogue de sourds entre les manifestants pro-démocratie et le gouvernement local, et à travers lui le pouvoir central à Pékin, est à son comble. Malgré le retrait définitif du projet de loi d'extradition par Carrie Lam le 4 septembre dernier, le mouvement de contestation se poursuit autour des autres revendications, dont l'instauration du suffrage universel.

Quelles sont la composition et l'évolution de la mobilisation actuelle ? Qu'est-ce que cela dit de l'identité politique de Hong Kong ? Que penser du comportement des élites hongkongaises dans cette crise ? Va-t-on vers un affaiblissement de la cité et un exode de sa jeunesse révoltée face à une lutte désespérée ? Comment se dessine le rapport de Hong Kong avec le continent chinois et le monde extérieur en général.

Une conférence coorganisée par l'Inalco et Asialyst. Vidéo enregistrée le 10 décembre 2019.

Intervenants :

Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au Centre d'études et de recherches internationales (CERI/Sciences Po)

Michel Bonnin, directeur d’études à l’EHESS Tamara Lui, journaliste et présidente de l'association "Chinois de France - Français de Chine"

Jean-François Huchet, président de l'Inalco et ancien directeur du Centre d'études français sur la Chine contemporaine (CEFC) à Hong Kong

Sebastian Veg, directeur d'études à l'EHESS et professeur honoraire à l'Université de Hong Kong (School of Humanities)

Modérateur : Joris Zylberman, rédacteur en chef d'Asialyst et ancien correspondant en Chine de RFI et France 2