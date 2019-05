Berliet, une odyssée industrielle du XXe s.

Viennent les Trente Glorieuses, et l’entreprise dirigée par Paul Berliet à Lyon va alors participer au développement économique dans les camions poids lourds, dans les autocars et autobus de transports en commun (avec des véhicules utilitaires, des cars scolaires, des autocars et autobus à Lyon, Grenoble, Paris, et dans de nombreuses autres villes en France et en Europe).