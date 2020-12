« Dans l'autobus, dans l'autobon » : l'autobus et Paris au XXe siècle

Notre titre paraphrase Queneau pour cette fresque autour du transport en commun de surface à Paris, des voitures à chevaux dès 1828 jusqu'aux autobus standards articulés, en passant par les gazogènes et les fameux "autobus à plateforme" chers au cœur des Parisiens à l'époque.

par Arnaud Passalacqua, professeur des universités en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université Paris-Est-Créteil, chercheur aux laboratoires ICT Identités, Cultures et Territoires, et LIED Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (Université de Paris).

Conférence cultureGnum de juillet 2019, durée 63 mn, tournée aux ateliers et réserves de la RATP à Villeneuve-Saint-Georges.