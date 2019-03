Diffuser l'image, avant la photographie : art et techniques de l'estampe, 15e-18e s.

Quel type de gravures, et leur résultat : l'estampe ? D'abord la gravure sur bois, à titre artisanal (étoffes,...) puis artistique, avec Dürer au début du 16e s. Puis la gravure sur cuivre, plus noble, pratiquée par les orfèvres : avec par la suite l'innovation de l'eau-forte (ex. Callot au 17e s.)