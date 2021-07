Jean Cavaillès (1903-1944), philosophe et résistant

Major de l'Ecole normale supérieure, boursier Rockefeller rencontrant en Allemagne les plus grands philosophes et mathématiciens (1928-31), le philosophe Cavaillès s'engage dans la résistance armée (1941), chef d'un réseau de sabotage. Fusillé en avril 1944, il est fait Compagnon de la Libération.

Jean Cavaillès a laissé une œuvre philosophique d’envergure (quoique peu volumineuse), et le souvenir d’un résistant de la première heure, co-fondateur du réseau Libération et dirigeant du réseau de sabotage Cohors. Son travail philosophique et son engagement dans la guerre relèvent d’une éthique commune, liée à son appartenance socio-familiale et à sa personnalité, marquée par l’éthique et le courage.

par Mme Hourya Benis Sinaceur, directrice de recherches honoraire au CNRS (vidéo cultureGnum juillet 2021, 60 mn)