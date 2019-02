On relève quatre cercles de citoyenneté. Le premier, celui des hommes adultes et de leurs fils, citoyens en puissance. Le second, celui des femmes et des filles de citoyens. Le troisième, celui des étrangers à la cité, résidents ou de passage. Le quatrième, celui des individus non libres, hilotes (attachés à la terre) ou esclaves (attachés à leur maître)...