Les cours d'adultes pour les ouvriers à Paris au 19e siècle

De 1820 au Second Empire, les "cours aux ouvriers" se multiplient, dans l'objectif de mieux faire comprendre à ceux-ci leur métier, et dans l'esprit de diffusion des connaissances hérité des Lumières.

La révolution industrielle de la fin du 18e siècle, associée aux "utopies sociales" post-révolutionnaires (le saint-simonisme notamment), allait conduire un certain nombre de savants et intellectuels (polytechniciens notamment, comme Charles Dupin ou Auguste Comte) à proposer des cours du soir ou de fin de semaine aux ouvriers, afin que ceux-ci "comprennent" mieux la nature de leur travail à l'usine. Ces cours, hérités de l'esprit des Lumières, naîtront à la Restauration, et courront jusqu'au Second Empire. la IIIe République pourra capitaliser sur ces cours pour inscrire l'idée d'une instruction gratuite et obligatoire pour tous, dès l'enfance. Ils seront aussi à l'origine des bibliothèques ouverts à tous (symbolisées notamment par l'une des premières, la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, Paris IIIe), ainsi que des mouvements et associations d'éducation populaire tout au long de la IIIe République.

Carole Christen, maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine, Université de Lille – IRHiS UMR 8529 (cultureGnum décembre 2020, 62 mn