Quand on imagine 'Histoire de l'Internet', on imagine une histoire qui va prendre pour cadre les Etats-Unis. Pourtant, c'est l'histoire de l'Internet en France dont je vais vous parler. Avec des acteurs comme Louis Pouzin et le réseau de données Cyclades. Avec le Minitel des années 1980 : a-t-il contribué à une "enfance numérique" de la France ? Avec les pionniers de l'adoption de la Toile en France dans les années 1990.