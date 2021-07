Autour du livre de l'historien américain Karl Jacoby "Crimes contre la Nature : voleurs, squatters et braconniers, l'histoire cachée de la conservation de la nature aux Etats-Unis".

A l’origine de Crimes Against Nature, son premier livre publié en 2001, Karl Jacoby "tombe" sur la lettre d’un Indien Havasupai qui se plaint la diminution du gibier depuis l’installation de gardes-chasse dans la région du Grand Canyon : c’est alors toute l’histoire oubliée des conflits survenus lors de la naissance des premiers parcs naturels américains qui surgit, bien loin de sa focalisation initiale sur la naissance du mouvement écologiste et du tourisme naturaliste aux États-Unis.

Yellowstone, le Grand Canyon, les monts Adirondacks : Karl Jacoby entreprend ici de faire l'histoire de la fondation des parcs naturels emblématiques des Etats-Unis. Mais au-delà de l'Amérique des grands espaces tant vantée par les apôtres du "monde sauvage", il enquête sur la façon dont les législations sur la protection de la nature transformèrent en crimes les pratiques ordinaires des premiers habitants de ces contrées. A contre-courant de la légende dorée de l'environnementalisme américain, il dévoile l'envers du décor, et expose comment bûcherons, trappeurs, Indiens et autres chasseurs défendirent, au moyen de mille petits gestes clandestins, entre résistance et accommodement, leur propre rapport à l'environnement. Une histoire oubliée qui engage à penser autrement les politiques écologistes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une table ronde enregistrée en mai 2019, dans le cadre de la Journée d'études consacrée à Karl Jacoby.

Pauline Peretz, maîtresse de conférences à l'université Paris 8, chercheuse associée au Centre d'études nord-américaines de l'EHESS, rédactrice en chef à La Vie des idées

Nicolas Renahy, directeur de recherche en sociologie au département des sciences sociales à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, Inrae

Johanna Siméant-Germanos, politiste, professeure à l'ENS.