Histoire des enfermements

Les chercheurs ont longtemps situé la naissance de la prison au XIXe siècle, en la concevant comme un dispositif cohérent de discours, de réalisations matérielles et de méthodes de traitement. Mais l’histoire de l’enfermement plonge ses racines dans un passé bien plus lointain. Cette conférence s’intéresse aux pratiques, techniques et espaces de l’enfermement depuis la première modernité : dans les monastères occidentaux dont les règles et les structures spatiales innervent l’enfermement moderne, dans les geôles urbaines où se côtoient prisonniers pour dettes, hétérodoxes, prostituées et criminels ordinaires, ou dans les établissements multifonctionnels que sont les "Tuchthuizen" hollandaises ou les "Zuchthäuser" allemandes. Il s’agit de saisir les dynamiques qui se déploient sur le temps-long à partir de ce vaste champ de pratiques, d’espaces et d’usages, à travers l’expérience de celles et ceux qui peuplent ces mondes fermés et dans leurs liens avec la société qui les entoure et les a engendrés.

Une conférence enregistrée en mai 20121.

Falk Bretschneider, maître de conférences à l'EHESS et chercheur au Centre Georg Simmel. Il travaille sur les pratiques pénales et espaces de la justice (mondes germaniques, XVIe-XVIIIe siècles), l'histoire sociale de l’enfermement (époques modernes et contemporaines), l'histoire du Saint-Empire romain germanique et l'historiographie allemande

Natalia Muchnik, directrice d'études à l'EHESS et chercheuse au Centre de recherches historiques (CRH). Ses travaux portent sur les diasporas modernes (XVIe-XVIIIe siècles) : séfarades, huguenots, morisques et catholiques britanniques, marranes.

