Karl Jacoby, l'historien des frontières

Depuis une vingtaine d’années, l’historien Karl Jacoby, professeur à Columbia University, a produit l’une des œuvres les plus originales de la "borderlands history", ce courant de recherche, encore mal connu en France, qui place les régions transfrontalières – notamment entre Mexique et États-Unis – au cœur de la réflexion en sciences sociales sur les dynamiques de pouvoir et la formation des identités, des nations et des États. A partir de micro-histoires minutieusement situées, documentées, incarnées puis racontées avec un remarquable talent narratif, Karl Jacoby questionne des enjeux majeurs en sciences sociales comme les luttes autour des définitions et des appropriations légitimes des espaces naturels, la violence coloniale et ses mises en récits, ou l’articulation problématique entre frontières nationales, sociales et raciales. Les ouvrages qu’il a publiés à ce jour (Des ombres à l'aube : Un massacre d'Apaches et la violence de l'histoire, L'esclave qui devint millionnaire, Crimes contre la Nature, et Des ombres à l’aube) répondent, par-delà leurs objets respectifs, à un méthodologie singulière et audacieuse : au commencement est l’étonnement de l’historien face à une source inattendue, étrange et énigmatique, qui ne "cadre" pas avec ses questions de départ ni avec les réponses apparemment "évidentes" qui se dégagent des archives, ou des travaux des spécialistes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un entretien enregistré en mai 2019, dans le cadre de la Journée d'études consacrée à Karl Jacoby.

Benoît Trépied, anthropologue, chargé de recherche au CNRS

Communication de Karl Jacoby lue par Loren Wolfe.