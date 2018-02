Pourquoi la mémoire de l’esclavage est toujours un combat

La mémoire de l’esclavage connait depuis les années 1990, notamment suite à l’inauguration du programme "La Route de l’esclave" par l’Unesco en 1994, une visibilité internationale jamais acquise auparavant. Il est temps d'établir un état des lieux détaillé des transformations, des controverses, des mobilisations, et des dispositions relatives à la reconnaissance ou la négation de la mémoire de l'esclavage à l’échelle des trois continents qui ont été directement impliqués dans cette tragédie historique ; une tragédie longtemps réduite au silence qui a pourtant contribué à façonner le cours du monde pendant plus de trois siècles.

La traite et l’esclavage furent le premier système économique organisé autour de la transportation forcée de populations et de l’assassinat légal pour motif de liberté, pour marronnage. Ce système a perduré pour l’Europe durant plus de quatre siècles, pour la France durant plus de deux siècles. Il ne s’agit pas de se morfondre ni de se mortifier, mais d’apprendre à connaître et respecter l’histoire forgée dans la souffrance. D’appréhender les pulsions de vie qui ont permis à ces millions de personnes réduites à l’état de bêtes de somme de résister ou simplement de survivre. Il s’agit de comprendre cette première mondialisation qui a généré des relations durables entre trois puis quatre continents. Ces événements doivent être enseignés, que l’on sache qu’il y eut, dès les premiers temps, résistance sur place et solidarité transcontinentale...