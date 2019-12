1989-2019, le retournement de l'histoire

«Une autre lecture de 1989, de Kaboul à Prague et à Creil», par Gilles Kepel et Jacques Rupnik.

De quoi peuvent parler un politologue spécialiste de l’islam et un historien des relations internationales ayant consacré l’essentiel de ses recherches à l’Europe centrale ? S’il s’agit de Gilles Kepel et de Jacques Rupnik, il y a fort à parier que la conversation glissera rapidement vers les origines tchèques qu’ils partagent et qui leur ont laissé en héritage l’humour ravageur de la Mitteleuropa.

Au fil de leurs échanges, ces deux universitaires ont croisé leurs visions des événements de 1989. Cette façon inédite d’envisager une année charnière leur a permis de forger un cadre conceptuel utile pour penser le monde de 2019. La Revue des Deux Mondes est revenue avec eux sur les espoirs soulevés par ce qui semblait être le triomphe de la démocratie libérale ainsi que sur les menaces contenues en germes dans d’autres événements de cette folle année, dans un entretien à paraître le 4 décembre. C'est de ce sujet que débattront les deux auteurs lors de la conférence à l'École nationale des chartes ce même-jour.

En savoir plus...